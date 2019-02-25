الدرديري: مبادرة البشير تفتح الأبواب مع الأحزاب المعارضة

قال وزير الخارجية الخارجية السودانية؛ د. الدرديري محمد احمد؛ أن مبادرة الرئيس السوداني؛ تفتح أبواب الحوار مع الأحزاب السياسية لتعزيز الوفاق الوطني وضمان الحريات العامة واحترام الدستور. جاء ذلك في كلمته أمام القمة العربية الأوربية بشرم الشيخ التي اختتمت أعمالها اليوم الاثنين. وتناولت اللقاء الثنائية التي أجراها الدرديري مع نظيره الفرنسي و البريطاني، القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية مع البلدين. وقال بيان صادر عن المتحدث الرسمي للخارجية السودانية؛ ان وزير الخارجية الفرنسي؛ جان إيف لودريان، أشاد بجهود السودان التي أفضت للتوصل الى اتفاق سلام بين الفرقاء فى أفريقيا الوسطى. وأكد على دعم فرنسا لعملية تطبيق الاتفاق تحت رعاية الإتحاد الأفريقى. وأعرب لودريان حرص بلاده على استقرار السودان كدولة مهمة في المنطقة واتفق الجانبان على مواصلة الحوار بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. واضاف البيان أن الدرديري قدم شرحا للتطورات الداخلية وتأكيده على سعى الحكومة لمعالجة التحديات الاقتصادية. وأعلنت قوى الحرية والتغيير والتي تضم كل احزاب المعارضة السودانية؛ رفضها مبادرة البشير؛ وتمسكت بتنحيه عن السلطة.

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