مدرب منتخبنا الوطني لا يمانع العودة للتدريب في كينيا

نفى الكرواتي زدرافكو لوجاروسيتش الأخبار الكينية التي ترددت عن عودته مجدداً للتدريب في كينيا وتحديداً قيادة قورماهيا في المرحلة المقبلة بعد أن درّبه في وقتٍ سابق.

وقال لوجاروسيتش في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي نيشن الكينية على لسانه إن زيارته لنيروبي ولقائه مع الأمين العام السابق لنادي قورماهيا جورج مينديز كان ودياً فقط وليس هناك اتفاق من أجل العودة مجدداً لتدريب قورماهيا.

وذكر لوجاروسيتش أنه جاء إلى كينيا لأسباب شخصية وتجارية وليس لأي شئ آخر، وأكد أن تواجده في كينيا كان في فترة راحة قصيرة لأنها قريبة للسودان.

وأبان أن درجة الحرارة في كينيا أفضل من السودان وفي المرة المقبلة سأذهب إلى تنزانيا لأنني أحببت ذلك البلد أيضاً عندما كنت أدرب سيمبا.

ولم يستبعد لوجاروسيتش العودة للتدريب في كينيا سواءً على صعيد المنتخب الكيني أو أحد الأندية.

وأبان أنه حالياً متعاقد مع السودان ويحترم العقد معه لافتاً إلى أنه يستمتع بعمله في السودان لأن هناك تحدٍ بالنسبة له كمسئول عن المنتخب الوطني الأول.

وأشار إلى أنه أحرز المركز الثالث في بطولة الأمم الأفريقية للمحليين في أول مهمة رسمية له في تدريب السودان.