الاتحاد يحسم الجدل: الغربال لاعباً للمريخ حتى اكتوبر

حسم الاتحاد السوداني لكرة القدم الجدل رسمياً على عقد اللاعب محمد عبد الرحمن مع المريخ بعد أن تداولت وسائل الإعلام أن عقد اللاعبين ينتهي بنهاية الموسم الحالي أي في شهر مايو المقبل برغم أن عقد الغربال محمد المريخ ينتهي في شهر أكتوبر المقبل.

وردد البعض بأن الغربال يمكنه التوقيع لأي نادٍ آخر بنهاية الموسم الحالي في مايو المقبل باعتبار أن عقده سينتهي في هذه الفترة.

ولكن لجنة شؤون اللاعبين غير الهواة بالاتحاد وفي الاجتماع الذي عقدته أمس أكدت أن عقد اللاعبين المحترفين ينتهي بنهاية الفترة السابقة وليس بنهاية الموسم الحالي المحدد له شهر مايو المقبل.

وبالتالي فإن عقد الغربال ساري مع المريخ حتى أكتوبر المقبل.