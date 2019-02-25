البشير يصدر أمر طوارئ بحظر الممارسات الفاسدة

اصدر الرئيس السوداني؛ عمر البشير مساء اليوم الاثنين أمر طوارئ رقم (5) لسنة 2019م بحظر الممارسات الفاسدة؛ وفرض عقوبة بالسجن عشرة سنوات والغرامة.

ونص الأمر علي حظر أي موظف عام استغلال سلطة الوظيفة العامة أو نفوذها لتحقيق أغراض أو مصالح أو منافع شخصية غير مشروعة له أو لأي احد من أفراد أسرته.

ويحظر على أي موظف عام قبول أو طلب أي هدية أو مزية غير مستحقة من شخص له مصلحة مرتبطة بوظيفته .

كما يحظر على أي موظف عام قيامه عمداً لصالحة أو لصالح شخص آخر باختلاس أو تبديد أو التصرف في أي ممتلكات أو أموال عامة أو خاصة أو أوراق مالية عامة أو خاصة أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد إليه بها بحكم عمله آو وظيفته.

وجاء في الآمر يحظر على أي شخص تقديم هدية أو مزية غير مستحقة أو الوعد بها لأي موظف عام لكي يقوم بفعل أو يمتنع عن القيام به عند أداء واجباته الرسمية بهدف الحصول لنفسه او لغيره على منفعة او مزية غير مستحقة .

وأشار الأمر يحظر على اي موظف إبرام أي تعاقدات او الدخول في اي تعاملات ترتب التزامات على الدولة بالمخالفة للضوابط القانونية المنظمة لإجراءات الشراء والتعاقد .

كما يحظر الحصول على أي أموال عامة نتيجة تعاقدات تمت بالمخالفة للقانون او اللوائح المنظمة لإجراءات الشراء والتعاقد.

ويحظر على اي شخص ان يمنح او يحصل على تمويل باي صيغة من الصيغ المصرفية بالمخالفة للقانون او اللوائح او الضوابط المعمول بها او منشورات بنك السودان او الضوابط الشرعية .

وتابع" يحظر على اي شخص عدم توريد عائد الصادر في المواعيد المحددة او بالمخالفة للضوابط التي يحددها بنك السودان .

ويحظر على اي شخص استخدام النقد الأجنبي لاستيراد اي سلع او بضائع خلاف المصدق بها .

ويحظر على اي شخص ان يمنح او يحصل على نقد اجنبي من حصائل عائد الصادر لغير الاغراض المحددة من بنك السودان .

وحث المواطنين على التبليغ على اي شخص نيابة الطوارئ بما لديه من معلومات تتعلق بأفعال ذات صلة بالفساد ويحظر نشر او تداول اي معلومات ذات صلة بأفعال الفساد بآي وسيلة من الوسائل .

ومنح نيابة الطواريء في مرحلة التحري او التحقيق والمحكمة في مرحلة المحاكمة سلطة اغلاق اي وسيلة من وسائل النشر تخالف احكام قانون الطواريء وحماية السلامة العامة لسنة 1997م او اللوائح او الاوامر الصادرة بموجبة.

وأشار أمر الطوارئ ان كل من يخالف ذلك عن طريق ارتكاب الفعل أو التحريض أو المعاونة أو التداول، يعاقب بالإضافة لأي عقوبات منصوص عليها في أي قانون آخر؛ بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة؛ومصادرة الوسيلة أو المال المستخدم في ارتكاب أي فعل محظور بموجب هذا.