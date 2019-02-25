إستمرار اصطفاف امام الصرافات رغم الوفرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

رصدت (السوداني)أمس، خلال جولتها على ثلاث صرافات اصطفاف عشرات المواطنين منها ” صراف البنك المصري الأهلي – الخرطوم – أمدرمان الوطني – الفرنسي السوداني ” وقال المواطنون إن السيولة “موجودة ولكن السحب بتوقيت معين وصفوف.

ولاحظت (السوداني) بصراف البنك المصري الأهلي بشارع البلدية، اصطفاف عشرات المواطنين بالصراف رجال ونساء ويتم سحب مبلغ ألفي جنيه بعد التسجيل، وقالوا إن السيولة موجودة بالصراف وتتم التغذية بصورة يومية بعد منتصف النهار.

وقال بعض المواطنين بالقرب من صراف البنك الفرنسي لـ(السوداني) إن تغذية الصراف تتم بصورة يومية والسحب عادي ولكافة البطاقات ولكن سحب ألفي جنيه ضعيف مقارنة بارتفاع الأسعار وأضافوا أن يوم الجمعة والسبت أكثر الأيام سحباً من قبل الرجال أما الأيام العادية فالتغذية في الفترة المسائية بعد نهاية الدوام. وأشاروا إلى وفرة السيولة في معظم صرافات العاصمة ولكن الصفوف طويلة.

وأضاف موظف ببنك النيل الأزرق فضل حجب اسمه بشارع البلدية أن الصراف تتم تغذيته بصورة يومية أما الصفوف عادية لأن الناس مفلسة ، مضيفاً أن تغذية الصرافات بالفئات الجديدة (100-200) ، ولفت إلى أن تخصيص صراف خاص للنساء وآخر للرجال أفضل خاصة وأنهن لايجدن حظهن في السحب في الصف الموحد .

وأوضح موظف بالبنك العقاري التجاري بشارع البلدية فضل حجب اسمه لـ(السوداني) أمس، أنهم يستلمون من البنك المركزي السيولة الخاصة بالصراف وتتم التغذية فوراً، محملاً ضعف الشبكة مسؤولية رفض بعض صرافات البنوك لبطاقات بنوك أخرى، وتوقع حل الفئات الجديدة لأزمة السيولة حال استمرار الضخ بصورته الحالية من البنك المركزي.

وقال مواطن بصراف البنك العقاري لـ(السوداني) أنه من عملاء بنك الخرطوم وأن بطاقته لم تسحب من صراف العقاري ولا تقبل سوى صراف بنك الخرطوم .