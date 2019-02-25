الحزب الحاكم في السودان يرتب لاختيار بديل للرئيس البشير

د ب ا / أكدت مصادر قيادية داخل حزب المؤتمر الوطني السوداني الحاكم، اليوم الإثنين، أن الحزب بدأ ترتيبات انتقال رئاسة الحزب من الرئيس السوداني عمر البشير إلي لجنة مكلفة تعمل على تصريف أعمال رئاسة الحزب خلال الفترة المقبلة، والدفع بترشيحات لبديل البشير في الحزب وانتخابات الرئاسة في 2020.

كان الرئيس السوداني قد أبلغ اجتماع المكتب القيادي للحزب الجمعة الماضية، برغبته في التنحي عن رئاسة الحزب وعدم الترشح لرئاسة الجمهورية ثانية.

وقالت ذات المصادر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): إن “الخطوة وجدت رفضا من قبل قيادات داخل المكتب القيادي، حيث رأت أن الخطوة تضر بمستقبل الحزب، لكن مع تمسك البشير بموقفه، التمست هذه القيادات إرجاء الإعلان عن الخطوة لحين اكتمال الترتيبات الداخلية”.

كما أكدت هذه المصادر، على صدور قرار بتأجيل المؤتمر العام للحزب الذي كان مقرر له في أبريل المقبل بمد الفترة لشهرين آخرين.

وفي نفس السياق، أكد القيادي في حزب المؤتمر الوطني ومسؤول ملف دارفور في الحكومة أمين حسن عمر، أن الرئيس البشير لم يشاور حزب المؤتمر الوطني في التعيينات الأخيرة الخاصة بالنائب الأول ورئيس الوزراء وحكام الولايات العسكريين, واعتبر الخطوة دليلا على ابتعاد البشير عن الحزب ووقوفه على مسافة واحدة من كل الأحزاب، واصفا خطوات البشير بالانقلاب الأبيض.

ونفى أمين في تصريح لصحيفة “الانتباهه” المحلية الصادرة اليوم، أن يكون البشير بخطواته تلك انقلب على الشرعية، وهو الأمر الذي شدد على أن الحزب لن يقبل به .

ورجح أمين أن يجمد البشير رئاسته للحزب الحاكم في هذه المرحلة ، قائلا إن حزبه سيعمل على اختيار رئيس جديد في مؤتمره المقبل.

كما أشار أمين إلي أن الحزب الحاكم جاهز لاختيار البديل و لن يعجز عن تقديم رئيس للبلاد في الانتخابات المقبلة باعتباره غني بالقيادات.

كان الرئيس البشير أكد في خطاب له الجمعة أنه سيكون على مسافة واحدة من كل الأحزاب, وقبيل خطابه صرح مدير الأمن السوداني صلاح عبدالله للصحفيين عن تنحي البشير عن رئاسة حزب المؤتمر الوطني وتحوله لرئيس قومي .

إلي ذلك، فرقت الشرطة السودانية بالغاز المسيل للدموع اليوم، مئات المتظاهرين في قلب العاصمة السودانية الخرطوم , كانوا في طريقهم الي القصر الرئاسي وتسليم مذكرة تطالب الرئيس البشير ونظامه بالتنحي الفوري .

اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز