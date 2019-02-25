ايلا يُعفي جلال الدين شلية من هيئة الموانئ البحرية

أصدر رئيس مجلس الوزراء القومي، محمد طاهر ايلا، يوم الإثنين، قراراً بإعفاء جلال الدين شلية من منصبه كمدير عام لهيئة الموانئ البحرية، وباشر مهامه بعدد من اللقاءات على رأسها محافظ بنك السودان، ومدير هيئة الجمارك.

وأوضح محافظ البنك المركزي، محمد خير الزبير، في تصريحات صحفية عقب لقائه ايلا بمكتبه بمجلس الوزراء، أنه أطلع رئيس الوزراء، على الإجراءات التي اتخذها بنك السودان بالتنسيق مع وزارة المالية والوزارات الأخرى، لتوفير الوقود والقمح والدقيق خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى خطة معالجة النقص الحاد في الأوراق النقدية وتوقع معالجتها بنهاية مارس المقبل. وأشار محمد خير إلى أن اللقاء تناول أيضاً المصفوفة المكونة من 13 محوراً، والخاصة بنشر الدفع الإلكتروني الذي يعد بديلاً للتداول بالنقود الورقية.

إلى ذلك وجه ايلا هيئة الجمارك بضرورة تسهيل إجراءات العمل الجمركي دعماً لمدخلات الإنتاج، مشيداً بالدور الرائد والمتميز الذي تضطلع به في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح مدير هيئة الجمارك، اللواء بشير الطاهر، في تصريح صحفي عقب لقائه رئيس الوزراء، أنه أطلعه على أداء المحطات الجمركية وجهودها في مكافحة التهريب، وقدم ملخصاً حول أداء الهيئة لعام 2018 وخطتها للعام 2019 وتحقيقها لنسبة 126% من جملة الربط المحقق للعام 2018.

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