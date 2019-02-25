تخفيض الدولار الجمركي بنسبة 20%

أعلن رئيس الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني، سعود البرير، عن بشريات إيجابية للقطاع الخاص الوطني وللاقتصاد، والاتفاق على تخفيض قيمة الدولار الجمركي بنسبة 20% ـ أي- من 18 جنيهاً إلى 15 جنيهاً.

وقال البرير، وفقاً لوكالة السودان الرسمية للأنباء، إن البلاد موعودة بعدد من القرارات والإجراءات الاقتصادية الإيجابية التي اتخذتها الدولة والتي من شأنها تحريك وتنشيط قطاعات الأعمال وتحريك ودعم الاقتصاد.

وأشار لاتفاقه مع رئيس الوزراء، محمد طاهر ايلا، على تخفيض تسعيرة قيمة الأرضيات بالميناء بنسبة 50% للفترة من الأول من فبراير الجاري وحتى يوم الإثنين 25 من فبراير الجاري، بالإضافة إلى إعفاء كل مدخلات الإنتاج والحاويات الشخصية من فورم الاستيراد “IM”.

ولفت إلى أن تلك الإجراءات والقرارات الإيجابية تجد الإشادة والدعم من القطاع الخاص باعتبارها تسهم في معالجة وحل كثير من الإشكاليات وتدعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب تأثيرها الإيجابي على عدد من القطاعات الإنتاجية والحركة التجارية وتسهيل عملية انسياب السلع والعمل بحرية وخفض تكلفة الإنتاج.

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