السودان يطلع قمة شرم الشيخ على مبادرة للسلام في جوبا وبانقي

أكد السودان على فرص التعاون بين المنطقتين العربية والأوروبية في معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجالات الهجرة ومكافحة الإرهاب، وأطلع القمة التي عُقدت بمدينة شرم الشيخ المصرية، على ما حققته مبادراته بشأن الاستقرار الإقليمي في أفريقيا.

وأشار وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، في كلمة السودان أمام القمة، إلى أهمية انعقاد القمة في هذا التوقيت، وإلى فرص التعاون الممكنة بين المنطقتين.

وأوضح الدور الذي لعبه السودان في تحقيق الاستقرار في كل من جنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وبحثت القمة التي انعقدت في الفترة من 24-25 فبراير الجاري تحت شعار “في مستقبلنا نستثمر”، المتعلقة بمواجهة المخاطر، ودعم الأمن والاستقرار، تعزيز التعاون والشراكة.

وشارك في أعمال القمة عدد من قادة ضفتي المتوسط من بينهم خادم الحرمين الشريفين، وأمير الكويت، وملك البحرين، والرئيس الفلسطيني، والرئيس العراقي، من الجانب العربي. بينما كان أبرز الحاضرين من الجانب الأوروبي كل من المستشارة الألمانية، إنجيلا ميركل، ورئيسة وزراء بريطانيا، تريزا ماي، ورئيس النمسا، كذلك شارك رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، والأمين العام لجامعة العربية.

وعلى هامش القمة، التقى وزير الخارجية السوداني، بنظيره الفرنسي، وبحث معه العلاقات الثنائية والشواغل والاهتمامات المشتركة في الإقليم.

كما التقى الدرديري بوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، وأطلعه على التطورات السياسية في السودان.

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