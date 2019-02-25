اجتماع للجنة الرئاسية الإثيوبية السودانية بالأربعاء

تنطلق، يوم الأربعاء، اجتماعات اللجنة الرئاسية المتشركة بين السودان وإثيوبيا والتي يرأس جانب السودان فيها نائب رئيس الجمهورية، فيما يرأس الجانب الإثيوبي رئيس مجلس الورزاء الإثيوبي، عقب ختام أعمال اللجنة الاقتصادية الفنية المشتركة بالخرطوم يوم الإثنين.

وأكد رئيس الجانب السوداني وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عمر فرج الله، اهتمام رئاسة الجمهورية على مستوى البلدين بتطوير علاقات التعاون الثنائي بينهما.

وأشار عقب ختام أعمال اللجنة بحسب الشروق – إلى أن أعمال اللجنة الاقتصادية الفنية والتي تم تشكيلها منذ العام 2015 حققت تطوراً إيجابياً ملحوظاً في علاقات التعاون الاقتصادي، وتبادل المنافع سيما في مجالات: (التعاون المصرفي، التجارة، الصناعة، الجمارك، النقل والطرق والجسور، الثروة الحيوانية، الاستثمار والأسواق الحرة).

من جانبه، أكد رئيس الجانب الإثيوبي مستر يوهنّس دينقايو، رؤية البلدين المشتركة لتحقيق السلام والتنمية والاستقرار، مشيداً بما تم إنجازه في مجال تطوير تجارة الحدود والنقل والسكة الحديد، مشيراً إلى أن الإمكانات الوافرة التي يتمتع بها البلدان تدعم فرص التكامل الاقتصادي بينهما.

وأمن على اهتمام حكومتي البلدين بتحديث فرص التعاون الاقتصادي والسعي لتجاوز تحديات التطبيق، مؤكداً التزام الجانب الإثيوبي بإكمال مشروعات التعاون المشترك بما يدعم تطوير علاقات البلدين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)