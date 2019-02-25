السيسي يستعرض مع رئيس الوزراء الإيطالي تطورات الملف الليبي

استعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في اجتماع مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الإثنين، آخر تطورات الملف الليبي.

جاء ذلك في اجتماع عقده السيسي وكونتي على هامش القمة بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية في مدينة شرم الشيخ المصرية، حسبما أفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي.

وأكد الرئيس المصري ضرورة التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا والحفاظ على وحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، واستعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية فيها.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن تقدير بلاده للدور الفعال الذي تقوم به مصر لاستعادة الاستقرار والأمن في ليبيا.

وخلال اللقاء، أعرب الرئيس السيسي عن تقديره للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإيطالي حرص بلاده على توثيق أواصر التعاون الثنائي مع مصر قوةً محوريةً للاستقرار في الشرق الأوسط، فضلاً عن تنسيق الجهود مع مصر شريكاً رائداً للاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة ظاهرتي الإرهاب، والهجرة غير الشرعية.

أوضح المتحدث الرسمي، أن اللقاء تطرق إلى ضرورة التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا للكشف عن ملابسات مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر والوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.