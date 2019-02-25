صرف مسؤولي نادي برشلونة الإسباني، فكرة التعاقد مع الصفقة المنتظرة خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكشفت صحيفة "ذان صن البريطانية" أن نادي برشلونة قد صرف النظر عن التعاقد مع أدريان رابيو متوسط ميدان باريس سان جيرمان الفرنسي.
وأشارت الصحيفة، إلى أن انسحاب الفريق الكتالوني، من الصفقة سيعطي الفرصة لأندية الدوري الإنجليزي ليفربول وآرسنال الفرصة لضمه في الصيف.
وكانت إدارة باريس سان جيرمان قد اتخذت قرارها بعدم مشاركة رابيو في أي مباراة للفريق حتى نهاية هذا الموسم، بعد قراره برفضه تجديد عقده مع النادي الفرنسي.
وأكملت الصحيفة بأن برشلونة حاول الوصول لاتفاق نهائي بشأن ضم اللاعب في الصيف، وعرض راتبًا أسبوعيًا يقدر بـ 167 ألف استرليني، بالإضافة لحوالي 8.7 مليون استرليني كـ “مكافأة انتقال”، ولكن رابيو لم يحسم أموره حتى الآن، ليتخذ مسؤولو البلاوجرانا قرارًا بالاستغناء عن فكرة ضم النجم الفرنسي.
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يصرف النظر عن صفقة الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.