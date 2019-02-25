"مداد نيوز" تفضح قطر بعد تسترها على رئيس وزرائها السابق..(فيديو)

الإثنين 25/فبراير/2019 - 08:57 م نشرت قناة "مداد نيوز"، فيديو يعرض تستر قطر على رئيس وزرائها السابق حمد بن جاسم، بعد ثبوت تورطه في رشوة بنك باركليز البريطاني وقضية فساد مالي، وذلك بتعيينه موظفا عاديا في سفارتها بلندن لمنحه حصانة دبلوماسية تمكنه من التهرب من المحاكمة.

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