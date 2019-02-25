ترامب: أعتقد أن القمة الثانية مع كيم ستكون "جيدة للغاية"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، إنه يعتقد أن القمة المرتقبة مع نظيره الكوري الشمالي كيم جونج أون ستكون "جيدة للغاية".

وأضاف ترامب، في تصريحات أدلى بها داخل البيت الأبيض ونقلتها قناة "سي إن إن" الأمريكية: "نريد نزع السلاح النووي".

يذكر أن تصريحات ترامب تأتي قبل توجه إلى فيتنام التي من المقرر أن تستضيف عاصمتها "هانوي" القمة الثانية بين كيم وترامب، والتي ستعقد على مدار يومين بداية من الأربعاء القادم.