عاجل.. اليويفا يفتح تحقيقا مع سيميوني

وكان سيميوني قد احتفل بطريقة مسيئة بعد هدف أتلتيكو مدريد الأول بشباك يوفنتوس الإيطالي بذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا في إسبانيا.
وعلى الفور قرر الاتحاد الأوروبي فتح تحقيق في الواقعة موجهاً اتهام صريح للمدرب الأرجنتيني ومنحه حق الرد قبل اتخاذ القرار الرسمي في الأيام المقبلة.
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