قطر تصعد الأزمة وتطالب بمحاسبة “فورية” لـ ابن زايد وابن سلمان والسيسي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: في تصعيد قطري جديد ضد قادة الحصار، طالب وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بمحاسبة عاجلة وفورية لقادة الحصار، مؤكدا أن هذا الحصار استهدف المواطنين القطريين ويهدف إلى النيل من الدولة.

جاء ذلك خلال كلمة “آل ثاني” أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية.

وقال الوزير القطري أمام المجلس: “لقد أدرك المجتمع الدولي بطلان المزاعم التي يقوم عليها الحصار الذي يستهدف المواطنين القطريين ويهدف إلى النيل من الدولة”.ووصف التدابير التي اتخذتها عدة دول خليجية بالإضافة إلى مصر، بأنها “تخالف مواثيق حقوق الإنسان، وتهدد النسيج الاجتماعي والروابط الإنسانية”، مطالباً بـ”محاسبة المسؤولين عن هذه التدابير غير المشروعة”.

وأكد آل ثاني أنه “برغم الحصار، فإن مسيرة التنمية والتقدم تمضي بخُطا حثيثة”.

كما أشاد بجهود الوساطة التي يبذلها أمير دولة الكويت لحل هذه الأزمة.

وتبذل الكويت جهود وساطة لإنهاء الأزمة الخليجية المستمرة منذ يونيو 2017، عندما فرضت كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر حصاراً على قطر؛ بدعوى دعم الدوحة الإرهاب، وهو ما تنفيه الأخيرة وتؤكد أنها محاولة للسيطرة على قرارها الوطني. وطن سرب

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