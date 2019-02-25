بينما كان “بن سلمان” يلتقط صوراً مع الضباط السعوديين .. هذا ما كان يفعله أنصار الله بجنوده في اليمن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في أول زيارة له عقب تعيينه نائباً لوزير الدفاع السعودي، التقى خالد بن سلمان، بالقوات السعودية في الحد الجنوبي.وفي الوقت الذي كان فيه “بن سلمان” يلتقط صوراً مع ضباط الجيش السعودي في الحدّ الجنوبي، كان أنصار الله يستهدفون القوات السعودية في مدينة “حجة” إلى الشمال الغربي من العاصمة صنعاء، بصاروخ من طراز “زلزال1”.وفقاً لما أوردته قناة “المسيرة”

وأفاد مصدر عسكري لـ انصار الله أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة مخلفا قتلى وجرحى في صفوف الجنود السعوديين.

وقصف مقاتلو أنصار الله، ليل الأحد/الاثنين، تجمعات العسكريين السعوديين، في جبهات جيزان، كما تم تدمير آلية عسكرية في نجران.

وأوضح مصدر عسكري لـ”المسيرة نت” أنه تم استهداف تجمعات الجنود السعوديين و”مرتزقتهم” بعدد من القذائف في موقع الحسكول وقبالة جبل قيس موقعةً إصابات.

وكانت قوة الإسناد المدفعي والصاروخي قد شنت، أمس الأحد، قصفا استهدف تجمعات للجيش السعودي في موقع محولة وموقع مستحدث قبالة جبل قيس.

وفي نجران، قالت “المسرة” إن “وحدة الهندسة” دمرت آلية عسكرية سعودية بعبوة ناسفة قبالة السديس، ما أسفر عن مصرع من كان على متنها.

وكانت القوة الصاروخية لأنصار الله أطلقت في وقت سابق أمس صاروخًا باليستيًا نوع “بدرP-1” على تجمع للجيش السعودي في معسكر البقع قبالة نجران، حيث قتل وأصيب العشرات. وفقا لتأكيد مصدر عسكري

كما تمكنت وحدة الهندسة من تدمير أربعة أطقم عسكرية محملة بجنود الجيش السعودي بعبوات ناسفة في رشاحة الشرقية وصحراء الأجاشر ومصرع طاقمهما، فيما تم كسر زحفين مكثفين من مسارين على مواقعهم في الطلعة، بالإضافة إلى كسر زحف ثالث في موقع الشبكة رغم مشاركة الطيران الحربي والأباتشي.