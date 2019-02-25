اعتقال موسيقي شهير غني في فيديو “تسقط بس”

شهاب محمد - الخرطوم - فنان

الخليج 365 :

اعتقل جهاز الأمن العازف الشهير “المثير للجدل” صاحب موسيقي “الزنق” أيمن صلاح براون الشهير بـ “أيمن الربع”، على ظهوره علة مقطع فيديو يعزف فيه أغنية “#تسقط_بس” التي يرددها المتظاهرون في الاحتجاجات للمطالبى برحيل الرئيس عمر البشير ونظامه، ويظهر في الفيديو العازف الربع مع مجموعة من أصدقائه ومعجبيه وهم يرددون الأغنية مع آدائهم لرقصات إفريقية،وسط أجواء احتفالية بترديد الشعار.

وقد وجد الهتاف “تسقط بس” انتشاراً واسعاً وأصبح السودانيون يرددونها في مناسبات حفل الزواج في ختام الحفل.

ويحظى الربع بقاعدة جماهيرية واسعة ولديه محبين ومعجبين كثر خاصة وانه كان قد عزف إلى جانب الفنان الراحل محمود عبدالعزيز “الحوت”، لمدة عامين وانطلقت شهرته منذ تلك الفترة حيث يعتبر من أبرز عازفي موسيقىالزنق.

ويجد العازف الشهير ايمن صلاح براون الشهير بايمن الربع اهتمام كبير من اجيال نهاية الثمانينات والتسعينات حيث اصبح العازف الاول فى ام درمان وبحرى والخرطوم ويسبق اسمه اسماء كبار الفنانين والفنانات فى اعلانات الحفلات الجماهيرية واصبح للربع مجموعة من المواقع الالكترونية والروابط على الفيسبوك وتمت استضافته فى القنوات الفضائية ليقدم نمازج من الحانه الجديدة وصولاته وانفراده بالعزف على مجموعة من الالات الموسيقية فى وقت واحد .

وتوقع والده ايمن الربع فنان الجاز الشهير صلاح براون ان يكون اينه من امهر العازفين على مستوى العالم وقال انه بحكم تواجده فى بيئة فنيه يستمع فيها للكثير من الايقاعات المحلية والاجنبية استطاع ان ينتج موسيقى تجمع بين الافريقية والسودانية الامر الذى اوج له شعبية وجمهور ولو استطاع ان يحافظ على هذه الطريقة فى التلحين ويوظفها فى ايقاعات محلية سوف يكون العازف الامهر فى العالم .

يذكر ان الفنانة الشهيرة نجاة غرزة قد تعاملت مع الملحن ايمن الربع فى بداية مشوارها الفنى لكن حدث بينهما خلاف فنى فلجات الى ملحن اخر وواصل ايمن الربع ابداعه وتالقه مع مجموعة من الفنانين والفنانات .