إنخفاض كبير للدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شهدت اسعار العملات الاجنبية تراجعا نسبيا مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازية وفق متعاملون حسب موقع اخبار السودان .

و تراجع سعر الدولار الامريكي في مستهل تعاملات اليوم الاثنين الصباحية الى 70جنيها نقدا ، سعر الريال السعودي الى 19 جنيها نقدا .

وخلال الاسابيع الماضية صعد صرف الدولار تدريجيا مقابل الجنيه انتهت بوصول سعر الدولار إلى 92 عبر الشيكات، مقابل سعر 75 نقدا .

متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم الاثنين 25\02\2019م

العملة الصرف مقابل الجنيه وفقا لموقع اخبار السودان

الدولار الامريكي 70.00 جنيه

الريال السعودي 19.00 جنيهاً