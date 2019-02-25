- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
شهدت اسعار العملات الاجنبية تراجعا نسبيا مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازية وفق متعاملون حسب موقع اخبار السودان .
و تراجع سعر الدولار الامريكي في مستهل تعاملات اليوم الاثنين الصباحية الى 70جنيها نقدا ، سعر الريال السعودي الى 19 جنيها نقدا .
وخلال الاسابيع الماضية صعد صرف الدولار تدريجيا مقابل الجنيه انتهت بوصول سعر الدولار إلى 92 عبر الشيكات، مقابل سعر 75 نقدا .
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم الاثنين 25\02\2019م
العملة الصرف مقابل الجنيه وفقا لموقع اخبار السودان
الدولار الامريكي 70.00 جنيه
الريال السعودي 19.00 جنيهاً
كانت هذه تفاصيل خبر إنخفاض كبير للدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.