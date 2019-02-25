حي العرب بورتسودان يثير ازمة كبرى في الدوري “السوداني” الممتاز

شهاب محمد - الخرطوم - حي العرب الخليج 365 : اثار مجلس ادارة نادي حي العرب بورتسودان ازمة كبري برفضه للبرمجة الجديدة التي وضعتها اللجنة المنظمة للمسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم ببرمجة مباراته أمام الهلال في الثامن والعشرين من الشهر الجاري وقال النور باشري رئيس القطاع الرياضي في حديث للموقع الإعلامي للنادي إن ناديه يرفض هذه البرمجة تماماً ولن يؤدي مباراة الهلال مبيناً أن اللجنة المنظمة كان ينبغي أن تبرمج مباراة الهلال مع الشرطة القضارف أولاً قبل برمجة مباراة السوكرتا مع الأزرق، يذكر أن حي العرب والشرطة القضارف يتنافسان للحصول على احدى البطاقتين المؤهلتين لدوري النخبة من المجموعة الثانية بعد أن حسم فريقا الهلال وأهلي شندي البطاقتين الأولى والثانية المؤهلتين لدوري النخبة.

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