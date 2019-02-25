رئيس الوزراء يخفض سعر الدولار الجمركي إلى ١٥جنيهاً

شهاب محمد - الخرطوم - الدولار

الخليج 365 :

قرر مجلس الوزراء، تخفيض قيمة الدولار الجمركي من ١٨ الى ١٥ جنيهاً بجانب تخفيض تسعيرة قيمة الأرضيات بالميناء بنسبة 50% للفترة من الاول من فبراير الجاري وحتي الخامس والعشرون من فبراير الجاري، كما أعلن عن إعفاء كل مدخلات الانتاج والحاويات الشخصية من فورم الاستيراد (IM).

ونفّذت وزارة المالية السودانية في 2017، زيادات مفاجئة على سعر الدولار الجمركي من 6.9 إلى 18 جنيهاً.

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واعلن رئيس الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني، سعود البرير، عن بشريات ايجابية للقطاع الخاص الوطني وللاقتصاد متمثلة في عدد من القرارات والإجراءات، وقال إن القرارات من شأنها تحريك وتنشيط قطاعات الأعمال وتحريك ودعم الاقتصاد.

ووصف البربر فى تصريحات صحفية عقب لقائه رئيس مجلس الوزراء محمد طاهر ايلا، القرارات بالمهمة والإيجابية، مشيراً إلى أنها تجد الاشادة والدعم من القطاع الخاص باعتبارها تسهم في معالجة وحل كثير من الإشكاليات.

وتوقع تأثير القرارات إيجابياً على عدد من القطاعات الانتاجية والحركة التجارية وتسهيل عملية إنسياب السلع والعمل بحرية وخفض تكلفة الإنتاج، مؤكداً إستعداد القطاع الخاص للتعاون الكامل والمساهمة في إنجاح خطط وبرامج مجلس الوزراء في المجال الاقتصادي.