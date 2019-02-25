ترك عدلان الصاوي أسرته للحياة في أحد دور رعاية المسنين بعد أن تمردت أسرته على القوانين المقيدة لحرياتهم مثل منعهم من اقتناء هواتف جوالة بجانب تحريم تناول الطعام على الطريقة الحديثة والتمسك بالأكل الجماعي في سفرة واحدة تجمع كل أفراد الأسرة.

الأب الذي كان يمارس قوانينه الأسرية اعتبر خروج أبنائه و أسرته عن قوانينه أمراً يتطلب تنحيه عن رئاسة الأسرة الشيء الذي جعله يغادرها لتصيب أسرته حالة من الندم على تصرفهم ليلحقوا به ويطالبونه بالعودة إلى أسرته وممارسة قوانينه التي وضعها ضماناً لاستمرار تماسك العائلة.

هذه الأحداث التي جسدها الفيلم الدرامي القصير الذي بثته قناة طيبة تحت عنوان ( عدلان الصاوي يتنحى عن الرئاسة) ربطه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالحراك الذي انتظم الحياة السودانية خاصة الجزئية التي أعلن فيها رب الأسرة عدلان الصاوي تنحيه عن رئاسة الأسرة حيث علق أحد المتابعين قائلاً

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: رئيس يتنحى بعد تمرد أسرته .. دراما قصيرة تحاكي الواقع السوداني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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