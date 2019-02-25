محكمة الاستئناف تنقذ تاجراً من حكم الإعدام

ألغت محكمة الاستئناف الدمازين بولاية النيل الأزرق، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً، كان قد أصدرته محكمة الروصيرص الابتدائية في مواجهة تاجر أدانته المحكمة بقتل لص كان قد تسور متجر المدان بقصد السرقة، وأمرت محكمة الاستئناف بإطلاق سراح المدان فوراً وذلك بعد أن ألغت الإدانة تحت المادة (130) من القانون الجنائي والمتعلقة بالقتل العمد وما ترتب عليها من عقوبة الإعدام.

وقالت محكمة الاستئناف بعد أن نظرت في ملف القضية بناء على الطلب الذي تقدم به محامي المدان ضد قرار محكمة الموضوع والتي قضت بإعدام موكله، وقالت محكمة الاستئناف في قرارها بأن المدان كان في حالة دفاع عن النفس عندما حاول المجني عليه الهجوم على متجره، كما أن المدان تعرض لعملية سرقة متكررة دون معرفة الجاني، فألغت الإدانة والعقوبة وأمرت بإطلاق سراحه، وكانت محكمة الروصيرص العامة قد أدانت التاجر بمخالفة المادة (130) القتل العمد، وقالت بحسب صحيفة آخر لحظة إن المتهم كان قد تربص بالمجني عليه وقام بمطاردته عقب هروبه عندما حاول المتهم القبض عليه، وإنه قام بضربه بعصا في رأسه عدة مرات كان قاصداً بذلك إزهاق روحه، وأنه كان يمكنه الاستعانة بمن حوله للقبض على اللص، وتوصلت المحكمة إلى أن ألمدان لم يستفد من الاستثناءات الواردة في نص المادة (131) والتي تحيل القتل العمد إلى القتل شبه العمد فأصدرت في مواجهته حكماً بالإعدام والذي تم إلغاؤه من قبل محكمة الاستئناف.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)