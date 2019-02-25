خبراء: اختيار حكومة كفاءات سيسهم في حل الأزمة الاقتصادية

وصف خبراء اقتصاديون الإجراءات الأخيرة التي أعلنها رئيس الجمهورية بأنها تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح لجهة إسهامها في تقليص الإنفاق الحكومي داعين لاتخاذ المزيد من الإجراءات التي تعيد للاقتصاد عافيته .
ودعا الخبير الاقتصادي عبد الله الرمادي في تصريح بحسب (smc) إلى تقليص حكومات الولايات بجانب محاربة الفساد والتعدي على المال العام ، مبيناً أنه لابد من إغلاق منافذ تهريب المنتجات السودانية وعلى رأسها الذهب لأنه يفقد البلاد الموارد التي تساعد في جلب العملات الأجنبية للسودان بجانب إغلاق الحدود ومعاقبة المهربين ، متوقعاً نهوض الاقتصاد خلال عامين قادمين.
وفي سياق متصل أكد الخبير الاقتصادي والسياسي د.الفاتح عثمان محجوب أن اختيار شخصيات في الحكومة ذات كفاءات يعتبر قراراً موفقاً، متوقعاً أن لا تؤثر حالة الطوارئ في سير الحياة العامة، باعتبار أن القصد منها اتخاذ تدابير لا يمكن تنفيذها في الأحوال العادية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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