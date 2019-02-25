إنهاء "أزمة الموسم" حول عقودات وأوضاع اللاعبين

في تطور مفاجئ، توصّلت لجنة أوضاع اللاعبين باتحاد الكرة، إلى اتفاقٍ مع إدارات أندية الدرجة الممتازة بشأن أزمة عقودات اللاعبين.

والتأم اجتماع ضم لجنة أوضاع اللاعبين مع مسؤولي أندية الدرجة الممتاز في حضور رئيس الاتحاد كمال شداد، وتم التأمين على وضع حلول جذرية لأزمة عقودات اللاعبين التي نشبت في وقتٍ سابق بسبب تعديل روزمانة الموسم الرياضي.

وقال مصدر مطلّع إن لجنة أوضاع اللاعبين بحثت مع مسئولي أندية الممتاز، الحلول المطروحة وتم التأمين بعض المقترحات.

وأعلنت لجنة اوضاع اللاعبين عدم وجود لاعبين مطلقي السراح خلال فترة التسجيلات الصيفية المرتقب انطلاقتها – مارس – القادم.

وأنهت لجنة أوضاع اللاعبين أزمة اللاعبين الذين تنتهي عقوداتهم في شهري مايو وأكتوبر من العام الجاري.

ووضعت اللجنة ضوابط جديدة للأسماء التي تنتهي عقوداتها في مايو 2019 حيث تقرر منحهم فرصة للتسجيل في شهر يوليو من 2019 باعتبار أن الموسم الرياضي القادم سيبدأ في أغسطس من العام الجاري.

هذا وقد تم التأمين من جانب اتحاد الكرة ومسؤولي أندية الممتاز على استمرار تعاقد اللاعبين الذين تنتهي عقوداتهم في أكتوبر القادم مع أنديتهم حتى ديسمبر من العام الجاري على أن يتم إبرام اتفاق معهم يقضي بمنحهم رواتب الشهرين بالضعف بضمان اتحاد كرة القدم.

ورحب ممثل نادي الشرطة في الاجتماع، مرتضى دياب بالموجهات الجديدة والتي يرى أنها أخرجت الموسم الرياضي من أزمة.وأضاف” مخرجات الجلسة التي انعقدت حفظت حقوق الأندية واللاعبين ولا يوجد فيها كاسب أو خاسر”.