محاكمة شاب (منقب) امتحن بدلاً عن طبيبة

بدأت محكمة الأوسط بالخرطوم، إجراءات محاكمة شاب قام بارتداء نقاب للخضوع لامتحان رخصة القيادة بدلاً عن طبيبة.

وضبط الشاب أثناء إجراءات الامتحان الميداني للرخصة، وتم اكتشافه عبر نبرات صوته، واعترف بحضوره لإكمال إجراء الامتحان بدلاً عن الطبيبة، وتم فتح بلاغ ضده بعد ذلك بقسم الشرطة.

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