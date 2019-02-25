زيادة في أسعار الأدوية المستوردة بنسبة 300%

بلغت نسبة الزيادة في أسعار الأدوية الطبية المستوردة من الخارج بسنبة 300 %، وشهدت الزيادة في الأدوية المصنعة محلياً نسبة 100%،

وكشف تحقيق صحفي انعدام تام للأدوية الخاصة بعلاج الأمراض النفسية والعقلية وأمراض الجهاز الهضمي وحسب صحيفة الاخبار قطع عدد من الصيادلة بأن مجلس الأدوية والسموم يلزم الشركات الدوائية والمستوردة له من الخارج بسعر البيع الرسمي وفقا لبنك السودان المركزي .

فيما أن الشركات لا تتمكن من الحصول على الدولار من البنوك وتستورد الدواء بسعر السوق الأسود الأمر الذي يؤدي تلقائياً لارتفاع سعر الأدوية عن بيعها للمستهلكين .

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