قيادي بالوطني للحاكم : إعفاء د/فيصل اشاعة

كشف قيادي بالمؤتمر الوطني وعضو مكتبه القيادي عن عدم صحة الإشاعة التى تتحدث عن إعفاء د. فيصل حسن إبراهيم من الحزب وتعين مولانا أحمد محمد هرون نائباً لرئيس المؤتمر الوطني.. مؤكدا في الوقت ذاته أن الأخوين د. فيصل ومولانا أحمد محمد هرون هما أبناء الحركة الإسلامية وقيادات المؤتمر وطني ولا توجد اي مشكلة في إعفاء أو تعيين أحدهما ولكن هذه المعلومة هي عبارة عن إشاعه غير صحيحه وكشف القيادي للحاكم للخدمات الصحفية والإعلامية عن مهام المكتب القيادي الذى يعفي ويكلف وينظر في الاجراءات اي كانت وكما هو معروف ان المكتب القيادي لم يدعوا لأي اجتماع و هذه غير مدرجة في جدوله.

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