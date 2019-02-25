الشرطة تتعهد بـ"تثقيف منسوبيها" بقواعد حقوق الإنسان

وأوضح الحسين، أن انعقاد هذا الإجتماع يأتي في إطار اهتمام رئاسة قوات الشرطة بقواعد حقوق الإنسان وصيانة تلك الحقوق والعمل علي تثقيف منسوبي قوات الشرطة بتلك القواعد بحيث يصبح الحد الأدني منها جزءا من سلوك الأفراد.
وأضاف "الإجتماع إطمأن على مدى التقييد والإلتزام بهذه الضوابط خلال الأحداث التى شهدتها البلاد مؤخرا وذلك من خلال إستعراض التقارير ذات الصلة من قبل مدراء الإدارات الشرطية المعنية بالأمر".
وأشار الحسين أن الإجتماع وقف على سلامة الموقف العام حيال التعامل مع الأحداث ووجه بإجراء المعالجات وإتخاذ الإجراءات اللازمة لأي قصور نتج عن أي وقائع فردية منعزلة بما يراعي إلتزام الشرطة للقيام بواجباتها وفق القوانين والمواثيق المنظمة لعملها وبما يفرضه عليها واجبها الدستوري والأخلاقي في مراعاة حقوق الإنسان وإحترامها.
وأكد حرص رئاسة الشرطة على مراعاة كافة الجوانب الإنسانية خلال الإضطلاع بمهامها وواجباتها في حفظ الأمن والإستقرار.
وأفاد الحسين بان المجلس سيعتني بإصدار تقرير عن أداء الشرطة فيما يتعلق بحقوق الإنسان للعام ٢٠١٨م بجانب تنظيم زيارات ميدانية لجميع المواقع الشرطية المعنية بحقوق الإنسان وتشمل السجون وحراسات الشرطة والمعاهد التدريبية المعنية بإنفاذ برامج التدريب والتأهيل في مجالات حقوق الإنسان.
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