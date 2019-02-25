مدافع مانشستر يونايتد يقترب من القمة السودانية

اقترب اللاعب السوداني الأصل والليبي الجنسية، الصادق الفيتوري المدافع الأيمن لرديف مانشستر يونايتد الانجليزي من اللعب في الدوري الممتاز السوداني والانتقال لأحد أندية القمة، حيث يصل اللاعب في مارس المقبل للخرطوم حسب صحيفة قوون، للتفاوض مع إحدى أندية القمة، ويعتبر الفيتوري البالغ من العمر 25 عاماً، من المواهب الصاعدة في الكرة الليبية، حيث بدأ مشواره بمدرسة الباروني التي أسستها الجالية الليبية في بريطانيا، وانتقل منها إلى مدرسة مانشستر سيتي ومنها إلى نادي سالفورد الذي توج فترة وجوده به بانتقاله إلى نادي مانشستر يونايتد. الصادق مولود لأب من ليبيا وأم من السودان ويحمل الجنسيتين الليبية والانجليزية.

وخاض الموسم الماضي تجربة احترافية قصيرة مع نادي بوليتكنيكا ياش الروماني، وانتقل الصادق الفيتوري – أيضاً – لشيستر فيلد عام 2017، وانتقل بعد ذلك لأهلي طرابلس، إلا أنه ترك الفريق ولم يلعب معه أي مباراة، كما مثل المنتخب الليبي في 5 مباريات دولية.

ويعتبر الفيتوري، أول لاعب عربي يدخل قائمة فريق مانشستر يونايتد الانجليزي الرسمية، وكان المدير الفني السابق للشياطين الحمر، جوزيه مورينيو، قد ضمه للقائمة الرسمية التي خاض بها المان يونايتد موسم 2016-2017.