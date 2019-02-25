عاجل.. الحزب الحاكم يحدد بديل البشير

أعلن القيادي في حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان أمين حسن عمر، أنه سيتم اختيار رئيس للحزب في المؤتمر العام المقبل.

وقال أمين حسن عمر، في تصريحات صحفية، "جاهزون لاختيار بديل للبشير المؤتمر الوطني غير مفلس وغني بالقيادات".



وألمح عضو المكتب القيادي، إلى إمكانية تأجيل المؤتمر العام للحزب إلى ما بعد شهر رمضان، مشيرا إلى أن المكتب لن ينظر في الاستقالة المقدمة من الرئيس.

وأكد أمين حسن عمر، أن البشير لم يتشاور مع الحزب بشأن اختيار النائب الأول للرئيس، أو رئيس الوزراء، أو الولاة.

ونفى أمين حسن عمر، وقوع مشاحنات خلال اجتماعات المكتب القيادي الأخير برئاسة البشير، موضحا أن قرار فرض حالة الطوارئ دار حوله نقاش مطول.

وأتم أمين حسن عمر حديثة، مشددا على أن الحزب يحتاج "استراحة محارب".