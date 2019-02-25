نقص كبير في المواد الغذائية بمخيم (رواندا) للنازحين بشمال دارفور

شكا نازحون بمعسكر رواندا القريب من رئاسة محلية طويلة بولاية شمال دارفور، من نقص حاد في المواد الغذائية وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بسبب توقف برنامج الغذاء العالمي عن صرف الحصص الغذائية لهم لأكثر من 4 اشهر.

وقال أحد قادة الإدارة الأهلية بالمخيم، العمدة موسى فضل يعقوب ان النازحين يواجهون هذه الأيام أوضاعاً إنسانية صعبة.