نقص كبير في المواد الغذائية بمخيم (رواندا) للنازحين بشمال دارفور

شكا نازحون بمعسكر رواندا القريب من رئاسة محلية طويلة بولاية شمال دارفور، من نقص حاد في المواد الغذائية وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بسبب توقف برنامج الغذاء العالمي عن صرف الحصص الغذائية لهم لأكثر من 4 اشهر.
وقال أحد قادة الإدارة الأهلية بالمخيم، العمدة موسى فضل يعقوب ان النازحين يواجهون هذه الأيام أوضاعاً إنسانية صعبة.
وأوضح أنهم لم يتلقوا الحصص الغذائية من برنامج الغذاء العالمي لمدة 4 أشهر مضت، مشيراً إلى أن ذلك الأمر زاد من معاناتهم خاصة الأطفال والنساء الذين باتوا معرضين لخطر الإصابة بسوء التغذية.
وحمّل يعقوب برنامج الغذاء العالمي والحكومة السودانية المسؤولية الكاملة في عدم حصولهم على الغذاء، قائلاً النقص خلق وضعاً مأساوياً داخل المخيم.
وأعرب يعقوب عن قلقه من تزايد حوادث النهب وسلب ممتلكات المسافرين في الطريق الرابط بين مدينتي الفاشر وكبكابية، كاشفاً عن وجود مجموعات مسلحة تستقل سيارات رباعية الدفع تمارس عمليات النهب وسلب المتلكات على الطريق عند منطقة “جبال كاورا”، مناشداً السلطات بضرورة حماية المواطنين المسافرين.
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