عاجل.. الأهلي يرفض السفر لمواجهة بيراميدز

تمسك النادي الأهلي بموقفه في مباراة بيراميدز والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل في كأس مصر وهو عدم اللعب لتضارب قرارات لجنة المسابقات باتحاد الكرة.
ورفض مجلس الأهلي فكرة سفر الفريق الإسكندرية لمواجهة بيراميدز يوم الخميس المقبل في دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.
واشترط مجلس الأهلي تبديل المباراة لتكون في مسابقة الدوري بدلًا من كأس مصر للموافقة على خوض اللقاء.
وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد أصدر بيانا أكد فيه عدم موافقته على استبدال مباراته أمام بيراميدز في الدوري لتكون في كأس مصر.
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