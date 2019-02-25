حملة اعتقالات جديدة تستهدف عسكريين ومدنيين في تركيا

أصدرت السلطات التركية، الاثنين، مذكرات توقيف بحق 100 عسكري، وأعلن المكتب العام في العاصمة أنقرة، أن مذكرات التوقيف تشمل 100 عسكري من سلاح البر، بينهم 43 برتبة ملازم، و50 برتبة رقيب، إلى جانب مدني واحد يعمل في وزارة التجارة، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وصدرت مذكرات توقيف أخرى بحق 9 أشخاص يعملون في وزارة الصحة ومستشفيات، بينهم 8 تم توقيفهم.

ويشتبه بأن كل هؤلاء مرتبطون بجماعة غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ حوالى عشرين عاما، وتتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في يوليو 2016. من جانبه، ينفي غولن تورطه تماما.