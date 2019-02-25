شطب بلاغات في مواجهة عدد من الصحفيين

أسقطت السلطات السودانية، يوم الاثنين، التهم الموجهة لعددٍ من الصحفيين الذين جرى توقيفهم أثناء احتجاجات البلاد التي دخلت شهرها الثالث.

وشطبت “محكمة القسم الشرقي” بالعاصمة الخرطوم، البلاغ في مواجهة 35 محتجاً من ضمنهم فيصل محمد صالح، وحسام الدين حيدر، ومصعب الهادي، بجانب الروائي عبد الغني كرم الله.

وفي ذات المنحى شطبت محكمة النظام العام بأبوسعد التهم الموجهة للصحفية درة قمبو، لغياب الشاكي وعدم ثبوت التهم