ماكرون يرحب بقرار "ترامب" بإبقاء القوات في سوريا

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ترحيبه بقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإبقاء عدد من القوات في سوريا.
وكان قد قرر "ترامب"، الإبقاء على 400 جندي في سوريا مقسمين بين المنطقة الآمنة التي يجري التفاوض حولها في شمال شرق سوريا، وبين القاعدة الأمريكية في التنف قرب الحدود مع العراق والأردن.
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