عاجل ... تخفيض الدولار الجمركي الي (15 جنيه)

كشف رئيس الاتحاد العام لاصحاب العمل السوداني، سعود البرير ، ان رئيس مجلس الوزراء محمد طاهر ايلا، اعلن عن عدة قرارات لدعم القطاع الخاص، وتابع" القرارات تمثلت فى الاتفاق علي تخفيض قيمة الدولار الجمركي بنسبة 20% " اي "من 18 جنيه الى 15 جنيه".

كما نوه البرير فى تصريح صحفي، عقب لقائه ايلا، الي تخفيض تسعيرة قيمة الارضيات بالميناء بنسبة 50% للفترة من الاول من فبراير الجاري وحتي اليوم الخامس والعشرون من فبراير الجاري بالاضافة الى اعفاء كل مدخلات الانتاج والحاويات الشخصية من فورم الاستيراد (IM) .

وقطع بان هذه القرارات تعتبر بشريات ايجابية للقطاع الخاص الوطني وللاقتصاد الوطني ووصفها بالقرارات والاجراءات الاقتصادية الايجابية التي اتخذتها الدولة والتي من شانها تحريك وتنشيط قطاعات الاعمال وتحريك ودعم الاقتصاد .

واشار البرير ان تلك الاجراءات والقرارات الايجابية تجد الاشادة والدعم من القطاع الخاص باعتبارها تسهم فى معالجة وحل كثير من الاشكاليات وتدعم الاقتصاد الوطني الى جانب تاثيرها الايجابي علي عدد من القطاعات الانتاجية و الحركة التجارية وتسهيل عملية انسياب السلع والعمل بحرية وخفض تكلفة الانتاج.

وتطرق البرير وفقاً لـ"الاحداث نيوز" الى لقاء وفد الاتحاد برئيس مجلس الوزراء الذي ناقش عدد من القضايا الاقتصادية الملحة واصفا اياه بالايجابي وحمل الكثير من البشريات الداعمة للاقتصاد الوطني مؤكدا استعداد القطاع للتعاون التام للمساهمة فى انجاح خطط وبرامج مجلس الوزراء فى المجال الاقتصادي.