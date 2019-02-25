الإرصاد: يتوقع هطول أمطار خفيفة بالبلاد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحدة الإنذار المبكر في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الـ24ساعة ، أن ترتفع درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى في معظم أنحاء البلاد وتوقع التقرير سماء غائمة إلى غائمة جزئيا في معظم أنحاء البلاد. وتوقع التقرير هطول أمطار خفيفة في مناطق وسط وجنوب وغرب البلاد وساحل البحر الأحمر . وأشار التقرير إلى أن الرياح ستكون خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه في معظم أنحاء البلاد مع احتمال الغبار العالق.

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