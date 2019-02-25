تحديات اقتصادية على طاولة رئيس الوزراء الجديد

بحث رئيس وزراء السودان؛ د.محمد طاهر إيلا؛ اليوم الأثنين؛ بالخرطوم؛ مع محافظ بنك السودان؛التحديات التي تواجه الاقتصاد الكلي في البلاد. وقال محافظ البنك المركزي محمد خير الزبير؛ في تصريحات صحفية أن اللقاء تطرق إلى النقص في الأوراق النقدية وتوفير المواد البترولية والقمح والدقيق بجانب ارتفاع معدلات التضخم وتدهور سعر الصرف مقابل العملة الوطنية. Advertisements وقال الزبير انه اطلع رئيس مجلس الوزراء علي الإجراءات التي اتخذها المركزي بالتنسيق مع وزارة المالية والوزارات الاخري لتوفير الوقود والقمح والدقيق خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن خطة البنك المركزي معالجة النقص الحاد في الأوراق النقدية المتوقع بنهاية مارس القادم.

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