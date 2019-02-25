الاتحاد يتأسف علي ملاحقة طلاب "مامون حميدة" داخل الحرم

وأشاد علاء الدين بالادوار الكبيرة للأجهزة الأمنية في حفظ الأمن بالبلاد قائلا (نحن مع حفظ الأمن ولكن التعامل مع شريحة الطلاب يتطلب الحكمة بإعتبارهم صناع المستقبل لهذا السودان).
وتأسف لما حصل في من إستخدام مفرط للقوة مع طلاب جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا، معلناً عن الاتحاد سيظل يعمل مع الطلاب في المطالبة بحقوقهم الأكاديمية ومعالجة قضاياهم.
ودعا لجنة تقصي الحقائق التي كونها رئيس الجمهورية إلى التحقيق في الأحداث ومحاسبة المتسببين فيها.وجدد عمار الدعوة للطلاب بإدارة حوار شفاف فيما بينهم لمناقشة قضاياهم ورسم خارطة حقيقة للسودان لضمان مستقبلهم وتوفيت الفرصة للمخربين ودعاة التغيير بإيقاف الدراسة بالمؤسسات التعليمية، مشيداً بحكمة إدارة جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا في توعية وتبصير الطلاب بكيفية المطالبة بحقوقهم.
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