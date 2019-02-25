موجز "السودان 365".. تصديات شرطية لتظاهرات بأم درمان

خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:

الخرطوم وانقرة تبحثان تعزيز العلاقات المشتركة

بحث وكيل وزارة الخارجية، السفير بدرالدين عبدالله، مع سفير تركيا لدى السودان عرفان نذير اوغلو، سب تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وامكانية تعزيزها وتطويرها وعن مجالات التعاون الحالية والمستقبلية بين تركيا والسودان.

وعبّر عبدالله عن أمله ان تصبح العلاقات الثنائية بين السودان وتركيا مثالاً وقدوة وأن السودان لطالما اعتبر تركيا شريكا له.

وأكد على حرص بلاده على زيادة التعاون الاقتصادي والزراعي والثقافي وضرورة إشراك القطاع الخاص بتنظيم زيارات عمل وملتقى اقتصادي مشترك في سبيل الدفع بالعلاقات والمضي بها قدماً.

كما بحث اللقاء ضرورة ترقية العلاقات خاصة في المجالات تشمل الزراعة والصحة، بجانب الفني والثقافي والتعليمي خاصة أن تركيا تعتبر السودان بوابتها لافريقيا.

يُشار الي السفير التركي قد هنأ الوكيل الخارجية على تسميته حديثاً وكيلاً لوزارة الخارجية وقدم تنويراً عن مجريات العلاقات الثنائية بين البلدين وامكانية تعزيزها وتطويرها وعن مجالات التعاون الحالية والمستقبلية بين تركيا والسودان.

شرطة السودان تهاجم تظاهرة داخل جامعة في أم درمان

هاجمت شرطة السودان اليوم تظاهرة داخل حرم جامعة في مدينة أم درمان السودانية.

ونقلت وكالة سبوتينك الروسية عن شاهد عيان قوله ان الشرطة السودانية اطلقت قنابل الغاز المسيل الدموع تجاه الطالبات داخل أسوار جامعة الأحفاد للبنات".

ووفقا للشاهد، كانت الشرطة طوقت سور الجامعة مع انطلاق التظاهرة.

في سياق متصل، أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع على مئات المحتجين في العاصمة الخرطوم وأم درمان، أمس الأحد.

وقال شاهد من "رويترز" إن القوات واجهت نحو ألف من المحتجين في أم درمان تزامنا مع آداء مسؤولين جدد اليمين أمام الرئيس عمر البشير الذي حل الحكومة المركزية وحكومات الولايات، يوم الجمعة.

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الشرطة تفرق تظاهرة بالقرب من القصر الرئاسي

استخدمت قوات الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين خرجوا في تظاهرة بالقرب من القصر الجمهوري في الخرطوم.

كما تظاهرت المئات من طالبات جامعة الأحفاد للبنات في أم درمان وهن يرددن شعارات تنادي بالحرية والعدالة.

وفِي ذات السياق نظم العشرات من أساتذة وموظفي كلية العلوم الطبية بالخرطوم وقفة احتجاجية داخل مقرها احتجاجا على اقتحام عناصر من الأمن للكلية يوم أمس والاعتداء على الطلاب.

الدرديري: قمة شرم فرصة للتعاون الاوروربي العربي

أكد وزير الخارجية السوداني؛ الدرديري محمد أحمد؛ أهمية إنعقاد القمة العربية الاوروبية الأولي بشرم الشيخ في هذا التوقيت.

وأشار الدرديري خلال كلمته بالقمة اليوم الاثنين بحسب بيان من الخارجية السودانية؛ الى فرص التعاون بين المنطقتين العربية والأوربية في معالجة القضايا ذات الإهتمام المشترك خاصة في مجالات الهجرة والتغيرات المناخية ومكافحة الاٍرهاب.

أوضح دور السودان في تحقيق الإستقرار الإقليمي من خلال مبادراته في تحقيق الإستقرار في جنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطي التي تتماشي مع أطروحات القمة الاستثمار في الاستقرار.

والتقى وزير الخارجية السوداني؛ على هامش القمة؛ بنظيره الفرنسي؛ وبحث معه العلاقات الثنائية والشواغل والاهتمامات المشتركة في الإقليم.

كما إلتقي بوزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط حيث أطلعه علي التطورات السياسية في السودان وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين.

وبحثت القمة القضايا المتعلقة بمواجهة المخاطر، دعم الامن والاستقرار، تعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين.و ذلك خلال ثلاث جلسات احداها تفاعلية مغلقة لتناول التحديات السياسية وآفاق الحلول.

ويقود الدرديري وفد السودان المشارك في أعمال القمة العربية الاوروبية الأولي في الفترة ٢٤- ٢٥فبراير ٢٠١٩ بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، تحت شعار "في مستقبلنا نستثمر".

وشارك في أعمال القمة عدد مقدر من قادة ضفتي المتوسط من بينهم خادم الحرمين الشريفين، والرئيس المصري؛ امير الكويت، ملك البحرين، الرئيس الفلسطيني والرئيس العراقي من الجانب العربي بينما كان ابرز الحاضرين من الجانب الاوروبي كل من المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي ورئيس النمسا. كذلك شارك رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي والأمين العام لجامعة العربية.