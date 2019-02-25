بـ(الصور).. ايلا يباشر مهامه ويتسلم ملفات "السيولة والدقيق والتضخم"

رئيس مجلس الوزراء، محمد طاهر إيلا، مهامه رسمياً، واطلع فوراً علي التحديات التي تواجه بنك السودان والاقتصاد الكلي، بجانب نقص الأوراق النقدية وتوفير المواد البترولية والقمح والدقيق، وارتفاع معدلات التضخم وتدهور سعر الصرف مقابل العملة الوطنية.

وأوضح محافظ البنك المركزي، محمد خير الزبير، في تصريحات صحفية انه اطلع رئيس مجلس الوزراء علي الإجراءات التي اتخذها بنك السودان بالتنسيق مع وزارة المالية والوزارات الاخري لتوفير الوقود والقمح والدقيق خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلي خطة البنك لمعالجة النقص الحاد في الأوراق النقدية والذي من المتوقع معالجته بنهاية مارس القادم.

وأفاد الزبير أن اللقاء تناول أيضا المصفوفة المكونة من 13 محور والخاصة بنشر الدفع الإلكتروني والذي يعد بديلاً للتداول بالنقود الورقية.

وتابع" اللقاء تطرق للتحديات المتمثلة في النقص في الأوراق النقدية وتوفير المواد البترولية والقمح والدقيق بجانب ارتفاع معدلات التضخم وتدهور سعر الصرف مقابل العملة الوطنية".

هذا وقد أدى رئيس الوزراء السوداني، محمد طاهر ايلا، الأحد، اليمين الدستورية أمام الرئيس البشير توطئة لتسلم مهامه.

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وكان الرئيس البشير فرض حالة الطوارئ وحل الحكومتين القومية والولائية، واستبدلهما بحكومة كفاءات.

وتعهد ايلا عقب بانتهاج سياسات تمكن من تحقيق العدل بين الناس ومحاربة الفساد، فضلا عن تفجير طاقات المواطنين وتوفير ما هو مطلوب وتوفير فرص العمل للشباب.

وشغل ايلا منصب والي الجزيرة بداية من العام 2015.

وأضاف في كلمة قصيرة عقب أدائه القسم: “نأمل أن تكون الفترة المقبلة فترة نتجاوز فيها كثير من المعوقات التي يمر بها الوطن وجعلته في مؤخرة دول العالم رغم كل ما يتمتع به”.