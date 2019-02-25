المتحدث باسم أردوغان يهاجم السيسي بشدة وقادة أوروبيين وخليجيين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: هاجم إبراهيم قالن، المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مجددا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وذلك بعد هجوم أردوغان على السيسي، مساء السبت الماضي، كما هاجم قالن قيادات أوروبية وخليجية من المشاركين في القمة العربية الأوروبية التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية.

ونشر قالن، عبر حسابه على تويتر، صورة 9 أشخاص، أُعدموا الأسبوع الماضي في مصر، بعد اتهامهم باغتيال النائب العام المصري هشام بركات. وقال: “الأطفال التسعة الذين الذي أعدمهم نظام السيسي الذي يشيد به بعض الدول الغربية والخليجية. عار عليهم جميعا. كلهم مشاركون في هذه الجريمة”.

وفي تغريدة أخرى، وجه الناطق باسم أردوغان حديثه إلى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك والممثلة العليا للشؤون السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديركا موغريني، قائلا: “السيسي أعدم 9 أشخاص صغار، وآخرين ليصل عددهم الإجمالي إلى 46، وما زلتم تحضرون القمة الأوروبية العربية في مصر؟ أين هي مبادئكم وقيمكم؟ عار عليكم جميعا”.

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