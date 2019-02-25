برنامج “الأغذية العالمي :يضع لـ”جنوب السودان” خطة عاجلة تحتاج 660 مليون دولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، عن حاجته لمبلغ 660 مليون دولار، في 2019، لتغطية الاحتياجات الغذائية، لنحو 5.4 مليون شخص في مختلف مناطق دولة جنوب السودان.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الإثنين، للأناضول، المتحدث باسم مكتب المنظمة الأممية في السودان، هارفي فيرهوسييل.

وقال فيرهوسييل، “خطتنا لهذا العام تتطلب 660 مليون دولار، لشراء 200 طن متري من المواد الغذائية، لتغطية الاحتياجات الغذائية، لنحو 5.4 مليون شخص في مختلف مناطق جنوب السودان”.

وأضاف “وبناء على ذلك، نخطط حاليا لتوفير 175 طن منها قبل بداية فصل الأمطار، في أكثر من 60 موقع للتخزين”.

ولفت فيرهوسييل، إلى أن “إيصال تلك المساعدات للمناطق المحتاجة خلال فصل الجفاف، سيوفر للمنظمة مبلغ 100 مليون دولار”.

وفي سياق متصل، كشف المسئول الأممي، عن وجود 860 ألف طفل معرضين لسوء التغذية الحاد في عدد من ولايات البلاد، دون تحديد.

والأسبوع الماضي، قالت مفوضية الإحصاء بجنوب السودان، إن “7 ملايين مواطن بالبلاد قد يواجهون نقصا حادا في الغذاء خلال الأشهر المقبلة، بدءا من فصل الجفاف الذي يمتد من فبراير/شباط حتى يوليو/تموز المقبل، إذا لم يتم القيام بتدخلات إنسانية عاجلة”.

وانفصلت جنوب السودان عن السودان عبر استفتاء شعبي في 2011، وشهدت منذ 2013 حربا أهلية بين القوات الحكومية والمعارضة سرعان ما اتخذت بُعدا قبليا، وخلفت أزمة إنسانية حادة.