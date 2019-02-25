ترامب يعتبر أسعار النفط “مرتفعة” ويطالب أوبك بـ”الاسترخاء”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أسعار النفط الحالية، الإثنين، واصفا إياها بـ”المرتفعة”، داعيا منظمة البلدان المصدر للبترول “أوبك” إلى “الاسترخاء”.

وكتب “ترامب” تغريدة على “تويتر”، الإثنين، قال فيها: “أسعار النفط ترتفع أكثر مما ينبغي لها.. أوبك: رجاء استرخوا”.

وذكر الرئيس الأمريكي في تغريدته أن دول العالم المستهلكة للنفط لا تستطيع تحمل ارتفاع أسعار الخام؛ لأن الوضع هش.

وعقب تغريدة “ترامب”، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت، بنسبة 1.13 بالمائة أو 76 سنتا إلى 66.49 دولارا للبرميل.

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