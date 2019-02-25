حكومة إيلا.. بقلم النور احمد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> قال رئيس مجلس الوزراء محمد طاهر إيلا، إن المرحلة تتطلب جهداً وتعاون الجميع لتحقيق آمال المواطنين، وإن حكومته ستضع نصب أعينها معالجة القضايا وهموم المعاش والخدمات، وتابع قائلاً: (سنكون خصوماً لكل من يعمل على الإضرار بالوطن والمواطنين).

وتعهد إيلا في أول تصريح صحفي بعد أدائه القسم أمام رئيس الجمهورية، أمس (الأحد)، بالعمل على وضع سياسات تمكن من العدل بين الناس، وزاد قائلاً: (سنعمل على المساهمة في كل ما هو مطلوب من ترقية الحياة ومعالجة قضايا الناس، وتوفير فرص العمل الكريم للشباب).

> وأثار اختيار إيلا رئيساً للوزراء جدلاً كثيفاً في أوساط النخب ولدى عامة الناس، بعدما ارتفع سقف توقعات الرأي العام بأن الحكومة الجديدة ستكون حكومة كفاءات، وكل الترجيحات كانت تتجه الى ان وجهاً جديداً سيقود الجهاز التنفيذي خلال المرحلة المقبلة.

> ثمة توافق أن إيلا لديه خبرات تراكمية في العمل الاداري والتنفيذي، حيث تولي وزارة المالية في الاقليم الشرقي في نهاية الثمانينيات قبل حكم (الإنقاذ)، قبل أن يشغل مناصب وزارية في الحكومة الاتحادية وادارة مؤسسات عامة، وحقق نجاحات مقدرة في ولايتي البحر الاحمر والجزيرة على صعيد الخدمات والتنمية.

> وفي المقابل تعثر إيلا السياسي في قيادة الحزب الحاكم ودخل في صراعات مع قيادات الحزب، وآخرها في ولاية الجزيرة انتهت بحل المجلس التشريعي، وأفرز ذلك استقطاباً حاداً واصطفافاً أوشك ان يشق الحزب، بجانب تكريس السلطات في يده وتهميش المسؤولين الذين تحت ادارته، وانتهاج سياسة الرجل الواحد.

> صعود إيلا الى رئاسة الحكومة يتطلب منه منهجاً جديداً في الادارة، والحرص على العمل الجماعي، لأن التحديات والمهام التي تنتظره لا تحتمل سوى سعة في الأفق والصدر وتحمل الآخرين والاستماع الى الأصوات التي ليس بالضرورة أن تتطابق مع مواقفه.

> ينبغي أن يعي إيلا أنه يقود حكومة مؤقتة لديها برنامج واضح ومحدد، مهمتها الأساسية التصدي للمشكلات الاقتصادية، وتبني سياسات جديدة وخطوات عملية توقف التدهور الإقتصادي، وتحسين معاش الناس ومخاطبة قضايا الشباب، وهي حكومة قد يكون عمرها قصيراً، مرتبطاً بالتوصل الى تسوية سياسية وسلاماً مستداماً يهيئ البلاد للانتقال الى مرحلة جديدة.

> من الصعب أن تحقق حكومة إيلا نجاحاً واختراقاً في مهمتها، إذا لم تتحرك مساعي التسوية السياسية والانفتاح الخارجي، وخصوصاً مع دول المنطقة المؤثرة اقتصادياً، حيث أن الموارد المتاحة حالياً مع تباطؤ حركة الصادر وتدهور سعر صرف الجنيه في مقابل العملات الاجنبية، وتصاعد معدلات التضخم وعدم توفر احتياطات كافية في القمح والمحروقات، لن تمكن الحكومة من تحقيق استقرار اقتصادي معقول وتوفير السلع الاساسية من دون (حقن خارجي)، وليس هناك متسع من الوقت لانتظار نتائج سياسات مهما كانت نجاعتها.

شكراً بكري > غادر النائب الأول للرئيس بكري حسن صالح، منصبه الرئاسي بعد ثلاثين عاماً أمضاها متنقلاً بين مواقع عسكرية وأمنية ودستورية، وهو آخر أعضاء مجلس قيادة (ثورة الإنقاذ) بجانب الرئيس عمر البشير، بعدما سبقه (13) من رفاقه، رحل عن الدنيا منهم سبعة.

> تتباين الآراء حول أداء بكري خلال مسيرته في الحكم، لكن ثمة اتفاق على أنه كان مخلصاً ومتجرداً عفيفاً، نظيف اليد واللسان، يتسم بالتواضع والنزاهة.. أعطى ولم يستبق شيئاً، ويغادر القصر الرئاسي وهو مرفوع الرأس، ويقيني أنه بات مرتاح البال بعدما خفف الله عنه الأثقال وارتفعت عن كاهله مسؤوليات جسام.. ولن ينتهي دوره في العمل العام، وسيوظف علاقاته وخبراته لمنفعة وطنه وشعبه من أي موقع يناسبه.