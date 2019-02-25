الجداد بقي يبيض.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*اكيد التاريخ يسجل لحظيا مواقف الناس واعمالها

*لن ينسي منها شيئا

*قد يغفر الله لانه الغفور الرحيم

*ولكنه لن يظلم سبحانه تعالي

*لذا قال الجليل في الحديث القدسي

*وعزتي وجلالي لا اظلمن عبدا لعبد

*اقسم العزيز بعزته وجلاله

*ويالعزته ويا لجلال رب العباد

*قد يغفر الغفور لانه الغفار

*ولكن التاريخ لن يغفر ولا يرحم

*والناس لن تغفر ولن ترحم

*جال بخاطري فيلم كاوبوي لسارتانا بعنوان لغة المسدسات

*في الآخر وبعد معركة استمرت طيلة ساعات الفيلم

*وقع الخائن بعد ان سقط مسدسه

*حاول الزحف لالتقاط المسدس

*المخرج كان رائعا حيث كانت اللقطة كلوز علي يد الخائن وراسه المتربة والمسدس

*مد الخائن يده نحو المسدس

*اذا ببوت سارتانا البني ابو حلقه بي ورا يعفص يد الخائن

*تتحول اللقطة الجنرال ويظهر سارتانا بالكسكتة المتربة وحلاوة حربة كوجاك في فمه وبيده ذلك المسدس ابو بوز الشهير

*الخاين ينسي كل عمايلو ويتمسك بالحياة

*يقول بصوت مختلج بالخوف والاستجداء ارحمني

*سارتانا يقول له

*الله يغفر اما انا فلا

*وتييفن

*يديهو ليك واحده

*وينفخ المسدس ويضعه في غمده وعينه لازالت علي الخائن الذي لفظ انفاسه وشخصت عيناه

*ثم يقول همسا

*تبا لك يا ابن الشنو كده ماعارف

*وجاتنا في الشاشة كبيرة عبارة

*THE END

*المهم

*الزعيم بتونس حديث كل العرب

*التوانسة يرجفوا

*هلال الرياض واهلي جده يرجفوا

*في ناس كدة اريتم لو علي الرجفه براها

*من يشوفوا المريخ ويتذكروا السبعة مليون دولار

*اباريقهم تتطاقش

*مابمشوا الشغل

*يمشوا كيف والبطن ماشة واللسان مسييييخ

*نسأل الله ان يحفظ الزعيم من العين

*ومن النفاثات الفي العقد

*وان يقويه بوحدة ابنائه والتفافهم نحوه

*وان يوفقه في مشواره الدولاري لحل مشكلة اقتصاد الوطن

*فالحصة وطن والنظرة قومية

*ايها الناس

*من مبلغ البطولة العربية نجنب تلاته مليون دولار

*دايرين نشتري بيها فريق كده بي جماهيرو

*دايرين نطورو

*دايرين نعمل فيهو وثبة نخرجه بها من الصفرية

*ومن الجدلية

*ومن التجربة التسعينية

*تلاته مليون دولار بتشتري النادي والمجلس والجمهور وباقي درداقات الموز الحول الموقع

*قروش كتار

*عاد نوديها وين بس

*ايها الناس

*بالامس تابعت مباراة علي البي ان سبورت

*استغربت كيف هذه القناة تنقل مباريات الليق ومباشر كمان

*قالوا لي ليق شنو يازول

*ده الزنطور ضد زيسكو

*قلت اساند زنطور بلادي

*فالحصة وطن

*زنطور بلادي تسعين دقيقة ماقطع السنتر

*الا مرتين

*المرة الاولي جابها قون

*والمرة التانية جات فيهو قون

*لكن في اللحظة دي اتذكرت شئ

*كان عندنا جداد

*لما كان عندنا ماكان ببيض

*شالوهوا اهلا لينا عندهم حمام

*ختوهوا في برج الحمام

*بقي يبيض عاااادي مع الحمام

*سبحان الله ارزاق

*ياروشا

*الجداد خشوم بيوت

*فيومي وانجليزي وبوفان وهاي سيكس وده البقولوا عليهو الجداد البطري

*وفي جداد الوادي وجداد بلدي

*وده بمتاز بانو بحضن

*وفيهو انواع كتيره

*زعوط واب قجة

*وفي جداد كنو

*وفي الجداد الزامبي

*ده كمان بياض خلاص

*عليك الله ناسكم الفي زامبيا ديل قول ليهم معاكم طبق طبقين معانا ضيوف

*ايها الناس

*بتعادل امس ده مع الفريق الضعيف ده

*في ناس فرحوا بهستيريا

*وموش كده وبس

*كمان قالوا بعيرونا

*قلت ليهم عتكم ولتكم مع ناكانا وعضانا وسكانا ونسي اهلو مانسانا ده

*كاسو نحنا شلناهو قبل تلتين سنة

*الوكت داك الدولار في السوق الاسود بي اطناشر جنيه

*اي مايعادل اطناشر قرش الليلة

*الدولار للقمر وصل

*وانتوا لسه تصارعوا في ناكانا وفي الصفر؟؟؟؟؟

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*اديتوا القسم يا والينا؟؟؟

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال الدبيب بس هو البولعوا ليهو الشطه جوة الجحر عشان يمرق ويلقي الناس راجنوا بالعصي.والعالم يسمع دبيب النملة…دبيب النملة الشطة مابتمرقو من صفحات التاريخ

والي لقاء

سلك