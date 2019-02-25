شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ كسب الهلال نقطه غاليه من فك الاسد وتربع على المركز الثاني في المجموعه .

@ النقطه مكسب في ظل الظروف التي واجهها الهلال وابرز ذلك اللعب بعشرة لاعبين لاكثر من شوط .

@ الهلال اول فريق في المجموعه يحصد نقطه من خارج الارض .

@ بصمة الكوكي والجنرال ظهرت مبكراً .

@ الجريف والدمازين اديا بامتياز وبوي شغل خانته التي تألق فيها ردحاً من الزمان .

@ اطهر عاد لخانته الاصليه وصنع هدف الفوز .

@ اطهر نزعته هجوميه وكذلك فارس والكوكي احسن توظيفهما .

@ الكوكي اعاد الثقه في الشغيل الذي كان رجل المباراة وصاحب الهدف الغالي .

@ مطلوب من الازرق كسب مباراته القادمه للجلوس على الصداره .



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كانت هذه تفاصيل خبر بالعشره اولادنا عشرة علي عشرة.. بقلم معتصم محمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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