كلفت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) طاقم تحكيم من سيشل لإدارة مباراة الهلال وزيسكو التي تقام في السادسة من مساء الأحد المقبل (3 مارس) في الجولة الثالثة لمجموعات الكونفدرالية بقيادة حكم الساحة برناند كاميلي، جلبرت ليستا مساعد أول وجميس فردريك مساعد ثاني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكاف يكشف عن حكام الهلال وزيسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.