ضغط المباريات يقلق مدرب النجم قبل مواجهة المريخ

قال الفرنسي روجيه لومير، المدير الفني للنجم الساحلي، أن فريقه حقق المهم أمام رينجرز النيجيري، بالفوز عليه بهدفين لهدف، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لكاس الكونفيدرالية الأفريقية.

وقال لومير خلال المؤتمر الصحفي بعد نهاية اللقاء: دخلنا المباراة من أجل الانتصار لإنعاش حظوظنا، ووصلنا الى ذلك بفضل قوة شخصية اللاعبين الذين بالرغم من قبولهم لهدف، عرفوا كيف يقلبوا المعطيات، ويحولوا الخسارة لانتصار.

وواصل: المباراة كانت صعبة أمام منافس محترم جدا، سنخوض ماراثون من المباريات، حيث سنلعب يوم الاربعاء المقبل مباراة بالبطولة العربية ضد المريخ السوداني، ثم نتحول يوم الخميس الى نيجيريا لخوض مباراة الجولة الرابعة لكاس الكاف.

وأكمل “كل ما أتمناه ألا يؤثر هذا الماراثون على مردود المجموعة، خصوصا وأنني قمت في المباراة بتغييرين اضطراريين بسبب الإصابات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)